Mãe mata filho recém-nascido e joga corpo no lixo do condomínio

Uma jovem de 18 anos foi presa em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, após matar o filho recém-nascido e jogar o corpo numa lixeira do prédio onde morava. A suspeita, segundo a Polícia Civil, escondeu a gravidez da família e deu à luz sozinha no banheiro de casa, durante a madrugada de domingo (6). O bebê nasceu vivo, mas morreu sem receber socorro.

Leia mais: Varredor de rua acha recém-nascido morto em sacola de compra

De acordo com informações do Metrópoles, a jovem enrolou o corpo e a placenta em tecidos e sacolas plásticas antes de descartá-los. Policiais civis iniciaram as buscas pelo corpo, que pode ter sido levado pela coleta de lixo do condomínio.