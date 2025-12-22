O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira (22) o projeto de lei que reajusta os salários dos servidores do Poder Judiciário, mas vetou os aumentos previstos para 2027 e 2028, reduzindo o impacto do reajuste nos próximos anos.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, garante um reajuste de 8% nos vencimentos básicos de cargos efetivos, em comissão e funções comissionadas, com vigência a partir de 1º de julho de 2026.