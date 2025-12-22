O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira (22) o projeto de lei que reajusta os salários dos servidores do Poder Judiciário, mas vetou os aumentos previstos para 2027 e 2028, reduzindo o impacto do reajuste nos próximos anos.
Leia mais: Salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621, abaixo do previsto
A medida, publicada no Diário Oficial da União, garante um reajuste de 8% nos vencimentos básicos de cargos efetivos, em comissão e funções comissionadas, com vigência a partir de 1º de julho de 2026.
O texto original aprovado pelo Congresso previa a recomposição salarial em três parcelas anuais de 8% até 2028, totalizando cerca de 24% de aumento cumulativo. Com os vetos, apenas a primeira etapa foi mantida. O Planalto justificou a decisão alegando que o projeto contrariaria o interesse público ao criar despesas nos anos seguintes ao mandato do presidente.
O Congresso ainda pode rever os vetos e decidir se mantém ou derruba as partes rejeitadas da proposta.
*Com informações do Metropoles