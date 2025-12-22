A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (22) Mario Jorge Soares Gentil, (Solidariedade) suplente de vereador em Magé, município da Baixada Fluminense.

Leia mais: Vereadora do Rio terá escolta após receber ameaças de morte

Mario Gentil é suspeito de envolvimento na morte do vereador Silmar Braga (PP) -morto a tiros no dia 20 de janeiro deste ano, quando saía de casa no bairro Nova Marília, mesma região de atuação eleitoral do suplente.