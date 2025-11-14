A vereadora Thais Ferreira (Psol) passará a ter escolta da Câmara Municipal do Rio de Janeiro depois de receber ameaças de morte por criticar a operação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha em 28 de outubro. A ação mais letal da história do país deixou 121 mortos, incluindo quatro policiais.

Segundo sua assessoria, Thais registrou ocorrência em 30 de outubro e enviou ofício à Mesa Diretora no dia 5 de novembro, relatando uma onda de ataques virtuais com violência de gênero, insultos racistas e ameaças diretas.

Entre as mensagens recebidas, há comentários que sugerem que ela deveria "ser morta", afirmam que será "a próxima vítima" e reproduzem ataques racistas e misóginos, com xingamentos e insinuações sobre sua cor e aparência. Também há publicações dizendo que "defensor de traficante é vala" e desejando que ela "vá junto para o inferno".