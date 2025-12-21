A cidade de São Paulo deve enfrentar calor intenso nos próximos dias e pode registrar a maior temperatura do ano na véspera do Natal. A previsão indica predomínio de tempo seco, sol forte e poucas chances de chuva em todo o Sudeste, cenário que favorece a elevação acentuada das temperaturas.
Leia mais: Chegou o verão, saiba o que esperar da estação
De acordo com a Climatempo, um sistema de alta pressão atmosférica vai se intensificar sobre a região ao longo da próxima semana, reduzindo a nebulosidade e a frequência das chuvas. Com mais horas de sol, o ar aquece rapidamente, principalmente durante as tardes, aumentando a sensação de abafamento.
Na capital paulista, os termômetros podem se aproximar dos 35 °C no dia 24 de dezembro, valor que pode igualar ou superar o recorde atual de 2025, de 35,1 °C, registrado em outubro. O calor também será expressivo em outras capitais do Sudeste: o Rio de Janeiro pode chegar a 38 °C, enquanto Belo Horizonte e Vitória devem marcar entre 32 °C e 34 °C.
A tendência é de temperaturas acima da média em grande parte da região na última semana do ano, com baixo risco de chuva e atenção redobrada para os efeitos do calor intenso.