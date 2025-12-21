O verão 2025/2026 começa oficialmente neste domingo (21) com previsão de calor acima da média e distribuição irregular das chuvas em grande parte do país. A estação será marcada por períodos prolongados de tempo seco intercalados com temporais intensos, aumentando o risco de alagamentos pontuais e enchentes.

Segundo a Climatempo, o padrão climático do verão será influenciado principalmente pela atuação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que tende a se manter mais afastada do litoral leste, mas ainda capaz de provocar bloqueios atmosféricos. Esse comportamento dificulta a chegada regular de frentes frias e contribui para a irregularidade das chuvas, especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste.

A La Niña, embora presente, terá papel secundário neste verão por causa de sua fraca intensidade e curta duração, com atuação limitada até meados de janeiro de 2026. Após esse período, a tendência é de neutralidade climática, com aquecimento gradual das águas do Pacífico ao longo do outono.