Uma mulher foi vítima de estupro e agressões graves no pilotis de um bloco da Asa Norte, em Brasília (DF), na madrugada deste sábado (20), na SQN 411. Câmeras de segurança registraram o crime, que durou intermináveis 15 minutos.

O suspeito, Rafael Silva Lima, de 19 anos, foi preso em flagrante pela 2ª Delegacia de Polícia. Segundo as investigações, ele atacou a vítima, a imobilizou, cometeu o estupro e desferiu diversos socos na cabeça.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu chegar à área comercial da quadra, onde caiu e foi socorrida por moradores. Ela foi levada em estado gravíssimo ao Hospital de Base do Distrito Federal, com risco de morte.