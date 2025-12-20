20 de dezembro de 2025
AOS 21 ANOS

Achada morta a pesquisadora que caiu no rio ao coletar água

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Olho Vivo Sta Maria RS Notícias
Roberta dos Reis Constantin fazia uma coleta de água com outros dois pesquisadores no rio Jacuí.
Roberta dos Reis Constantin fazia uma coleta de água com outros dois pesquisadores no rio Jacuí.

O corpo de uma pesquisadora de 21 anos foi encontrado na manhã de hoje após ela cair em um rio de Dona Francisca e desaparecer na última terça-feira.

Roberta dos Reis Constantin fazia uma coleta de água com outros dois pesquisadores no rio Jacuí. Ela cursava química na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e era agente técnica da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental).

Ela teria se desequilibrado ao tentar pegar uma amostra com um balde e uma corda. Segundo Fabiano Machado, coordenador dos bombeiros voluntários de Agudo, a jovem estava posicionada em uma rampa do porto que dava acesso ao rio quando o acidente ocorreu.

Um colega tentou socorrê-la, mas sem sucesso. Ainda de acordo com os bombeiros, ela usava uma roupa pantaneira, acoplada em uma bota, que fez com que ela afundasse mais rapidamente devido ao peso e entrada de água.

Após cinco dias de busca, um pescador avistou o corpo dela no rio na manhã de hoje. "O corpo estava no meio do rio, descendo rio abaixo, navegando pela correnteza. Então ele puxou até uma das margens e acionou as autoridades policiais", explicou Machado.

O corpo estava a 2,7 km de distância de onde a vítima caiu. Em seguida, os socorristas foram até o local para retirá-lo e encaminhá-lo ao IML (Instituto de Medicina Legal).

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil e com a Fepam. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.

