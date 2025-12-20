O corpo de uma pesquisadora de 21 anos foi encontrado na manhã de hoje após ela cair em um rio de Dona Francisca e desaparecer na última terça-feira.

Roberta dos Reis Constantin fazia uma coleta de água com outros dois pesquisadores no rio Jacuí. Ela cursava química na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e era agente técnica da Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental).

Ela teria se desequilibrado ao tentar pegar uma amostra com um balde e uma corda. Segundo Fabiano Machado, coordenador dos bombeiros voluntários de Agudo, a jovem estava posicionada em uma rampa do porto que dava acesso ao rio quando o acidente ocorreu.