Gisele Bündchen e Joaquim Valente oficializaram o relacionamento e se casaram no início de dezembro, numa cerimônia reservada realizada na casa do casal, em Surfside, na Flórida (EUA), publicou o site americano TMZ.

De acordo com os registros, a licença de casamento foi emitida no dia 1º de dezembro, e a união foi formalizada dois dias depois. Apesar da discrição e da ausência de anúncios nas redes sociais, o casamento não foi mantido em segredo: familiares e amigos próximos já sabiam dos planos.