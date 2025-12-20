Gisele Bündchen e Joaquim Valente oficializaram o relacionamento e se casaram no início de dezembro, numa cerimônia reservada realizada na casa do casal, em Surfside, na Flórida (EUA), publicou o site americano TMZ.
De acordo com os registros, a licença de casamento foi emitida no dia 1º de dezembro, e a união foi formalizada dois dias depois. Apesar da discrição e da ausência de anúncios nas redes sociais, o casamento não foi mantido em segredo: familiares e amigos próximos já sabiam dos planos.
Gisele e Joaquim são pais de um menino, nascido no início deste ano. A modelo já foi casada com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, com quem teve dois filhos, Benjamin e Vivian. Este é o segundo casamento da brasileira.
O relacionamento entre Gisele e Joaquim, que é instrutor de jiu-jítsu, começou a ganhar atenção pública no fim de 2022, pouco tempo após a conclusão do divórcio da modelo. Desde então, o casal manteve a relação longe dos holofotes, adotando um perfil reservado.
*Com informações do TMZ