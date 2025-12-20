O acidente envolvendo um caminhão e um micro-ônibus deixou cinco pessoas mortas e quatro feridas na BR-386, em Carazinho, no Rio Grande do Sul.

Acidente aconteceu nesta sexta-feira (19) por volta das 23h. Micro-ônibus pertence à Secretaria de Saúde de Constantina (RS) e fazia o transporte de pessoas após consultas médicas em Porto Alegre.

Três homens, uma mulher e uma criança morreram na colisão. Eles estavam no micro-ônibus. As identidades das vítimas não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal.