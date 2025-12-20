Um homem armado anunciou um assalto em uma loja de celulares no centro de Varjão de Minas (MG) na manhã de ontem, mas não foi levado a sério inicialmente por uma funcionária do local.

O rapaz, de 23 anos, chega no estabelecimento de moto, vai até o caixa e anuncia o assalto. Imagens das câmeras de segurança mostram ele vestindo um capacete e segurando uma arma, enquanto joga uma bolsa no balcão.

Uma funcionária acreditou que fosse uma brincadeira e ficou por um tempo sem atender aos comandos do assaltante. Segundo a Polícia Militar, ele teria ficado irritado com a reação dela e atirado contra uma prateleira, atingindo panetones e uma parede.