O ator Dado Dolabella é acusado de fugir após se envolver num acidente de trânsito na madrugada deste sábado (20), na Avenida Doutor Ricardo Jafet, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o ator saía do drive-thru de uma lanchonete quando bateu no carro de um motorista de aplicativo, que faria entrega na zona leste da capital. Funcionários do estabelecimento reconheceram Dolabella no local.