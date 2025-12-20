O ator Dado Dolabella é acusado de fugir após se envolver num acidente de trânsito na madrugada deste sábado (20), na Avenida Doutor Ricardo Jafet, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, o ator saía do drive-thru de uma lanchonete quando bateu no carro de um motorista de aplicativo, que faria entrega na zona leste da capital. Funcionários do estabelecimento reconheceram Dolabella no local.
O veículo atingido teve danos na lateral dianteira. O motorista permaneceu no local e relatou aos policiais que, após a colisão, o ator desceu do carro aparentando estar embriagado e questionu por que a vítima não desviou do veículo, tentando se eximir da responsabilidade pelo acidente.
A vítima afirmou que tentou acalmar o ator, mas ele teria se exaltado novamente, feito uma ligação telefônica e deixado o local sem prestar socorro ou aguardar a chegada da polícia. Não houve feridos, apenas prejuízos materiais.
*Com informações do SBT News