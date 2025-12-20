A Ponte Rio-Niterói teve o tráfego totalmente interrompido por cerca de uma hora na manhã deste sábado (20) depois que um homem invadiu a pista no sentido Niterói e escalou um pórtico de sinalização, provocando grande congestionamento no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via foi fechada nos dois sentidos às 11h44, seguindo o protocolo de segurança para situações de resgate. A operação durou pouco mais de uma hora e mobilizou equipes especializadas.

Às 12h45, o tráfego no sentido Rio de Janeiro foi liberado. Cerca de cinco minutos depois, o homem foi retirado da estrutura, permitindo a reabertura total da ponte pouco antes das 13h.