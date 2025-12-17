As fortes chuvas que atingem o estado de São Paulo neste dezembro já provocaram ao menos sete mortes, segundo a Defesa Civil estadual. Um dos episódios mais recentes é de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde um motorista desapareceu após o carro ser levado pela enxurrada durante o temporal de terça-feira (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi arrastado até um córrego no bairro do Taboão. Testemunhas relataram que duas pessoas estavam dentro do carro. Moradores tentaram abrir as portas quando o veículo parou perto de uma casa, mas não encontraram ninguém. As buscas pelo motorista foram retomadas na manhã desta quarta (17).