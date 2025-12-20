O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a realização de cirurgia eletiva em Jair Bolsonaro (PL), mas negou o pedido da defesa para conversão da pena em prisão domiciliar. A decisão estabelece que os advogados do ex-presidente informem previamente a programação e a data pretendida para o procedimento.
Bolsonaro está preso desde 22 de novembro, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, após condenação a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento na trama golpista. Ele cumpre pena em regime fechado, o que, segundo Moraes, impede a concessão de prisão domiciliar, prevista em lei apenas para condenados em regime aberto.
A autorização para a cirurgia foi concedida após perícia médica da Polícia Federal constatar que o ex-presidente apresenta hérnia inguinal bilateral, condição que exige reparo cirúrgico em caráter eletivo. O laudo aponta piora progressiva do quadro, embora sem risco imediato ou necessidade de urgência.
Os exames mais recentes confirmaram a evolução do problema, inicialmente identificado de como unilateral e, posteriormente, nos dois lados da região inguinal. Os peritos relacionaram o agravamento a episódios recorrentes de soluços e tosse crônica, que aumentam a pressão abdominal e podem gerar desconforto e complicações.
Após a manifestação da defesa com a data do procedimento, o caso ainda será encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR), que terá prazo de 24 horas para se manifestar.
*Com informações do Metrópoles