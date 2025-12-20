O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a realização de cirurgia eletiva em Jair Bolsonaro (PL), mas negou o pedido da defesa para conversão da pena em prisão domiciliar. A decisão estabelece que os advogados do ex-presidente informem previamente a programação e a data pretendida para o procedimento.

Bolsonaro está preso desde 22 de novembro, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, após condenação a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento na trama golpista. Ele cumpre pena em regime fechado, o que, segundo Moraes, impede a concessão de prisão domiciliar, prevista em lei apenas para condenados em regime aberto.