A perícia médica realizada pela Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é portador de hérnia inguinal bilateral e necessita de cirurgia para tratamento. O laudo foi elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística e encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da execução penal.
Segundo os peritos, houve piora progressiva do quadro clínico, possivelmente relacionada ao aumento da pressão intra-abdominal provocado por crises frequentes de soluços e tosse crônica. Exames de imagem e avaliação física confirmaram o diagnóstico após a evolução do quadro ao longo dos últimos meses.
De acordo com o relatório, exames realizados em agosto não indicavam hérnia, mas avaliações clínicas posteriores passaram a apontar o problema, a princípio, unilateralmente. A confirmação de hérnia inguinal bilateral se deu após ultrassonografia feita em dezembro e novo exame físico da junta médica.
Apesar da indicação cirúrgica, os especialistas afirmam que o procedimento deve ser realizado em caráter eletivo, sem urgência ou emergência. O documento destaca que não houve, até o momento da perícia, sinais de encarceramento ou estrangulamento das hérnias.
A junta médica também analisou os soluços persistentes relatados por Bolsonaro, considerados fator agravante do quadro. Os peritos avaliam como tecnicamente adequada a possibilidade de bloqueio do nervo frênico, procedimento sugerido pela equipe médica assistente, diante da falha de tratamentos anteriores e do impacto no sono e na alimentação do ex-presidente.
Bolsonaro cumpre pena numa sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, enquanto o STF analisa os próximos encaminhamentos relacionados à sua condição de saúde.
*Com informações do G1