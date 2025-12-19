A perícia médica realizada pela Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é portador de hérnia inguinal bilateral e necessita de cirurgia para tratamento. O laudo foi elaborado pelo Instituto Nacional de Criminalística e encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da execução penal.

Leia mais: Exame confirma hérnias em Bolsonaro e defesa pede cirurgia

Segundo os peritos, houve piora progressiva do quadro clínico, possivelmente relacionada ao aumento da pressão intra-abdominal provocado por crises frequentes de soluços e tosse crônica. Exames de imagem e avaliação física confirmaram o diagnóstico após a evolução do quadro ao longo dos últimos meses.