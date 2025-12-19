Jones também disse que os jogadores continuaram tratando Salah da mesma maneira. Para o meia inglês, o comportamento do egípcio é comum para aqueles que desejam ajudar o time.

"O Mo [Salah] é um homem independente e sabe o que pensa. Ele pediu desculpas e disse: 'Se eu ofendi alguém ou fiz vocês se sentirem mal de alguma forma, peço desculpas", disse Curtis Jones, à Sky Sports

Após a crise interna esfriar no Liverpool, Mohamed Salah se desculpou com seus companheiros de equipe pela polêmica que gerou ao criticar o técnico Arne Slot. O pedido de desculpas do craque egípcio foi revelado pelo companheiro Curtis Jones, meio-campista dos Reds.

"Só posso falar pela minha experiência conhecendo o Mo, e por saber como ele é conosco e como se comportou. Era exatamente o mesmo Mo de sempre, com um sorriso enorme no rosto, e todos reagiram da mesma forma a ele. Acho que faz parte da vontade de ser um vencedor, e não acredito que ele será o último. Entendo que existem certas maneiras de lidar com as coisas, mas se um jogador está bem em ficar o banco e não quer jogar e ajudar a equipe, então acho que isso é um problema maior", disse Curtis Jones.

Relembro o caso

No início do mês, após partida contra o Leeds, Salah deu declarações fortes criticando o técnico Arne Slot por deixá-lo no banco pelo terceiro jogo seguido. Segundo o camisa 11, sua relação com o comandante holandês -que sempre foi boa - tinha deixado de existir repentinamente.

"Estou muito decepcionado. Fiz tanto por esse clube nos últimos anos, especialmente na temporada passada. Agora estou no banco e não sei porquê. Parece que o clube me abandonou à própria sorte, é assim que me sinto. Acho que está muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa", disse Mohamed Salah, após empate com o Leeds.