São Paulo acerta saída de Jandrei para o Juventude

Por Valentin Furlan | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução/Juventude
Jandrei, goleiro do São Paulo, será jogador do Juventude em 2026
Jandrei, goleiro do São Paulo, será jogador do Juventude em 2026. Tricolor e Alviverde encaminharam um acordo verbal nas últimas horas.

A reportagem apurou que as partes já possuem um acerto de palavra, pendendo apenas pela formalização.

Jandrei assinará novo contrato de empréstimo com o clube gaúcho e estenderá sua permanência no Sul para 2026.

Ele passou o segundo semestre desta temporada no Alfredo Jaconi e seguia nos planos da equipe, mesmo após o rebaixamento à Série B.

