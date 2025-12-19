FUTEBOL
São Paulo acerta saída de Jandrei para o Juventude
Por Valentin Furlan | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
Jandrei, goleiro do São Paulo, será jogador do Juventude em 2026. Tricolor e Alviverde encaminharam um acordo verbal nas últimas horas.
A reportagem apurou que as partes já possuem um acerto de palavra, pendendo apenas pela formalização.
Jandrei assinará novo contrato de empréstimo com o clube gaúcho e estenderá sua permanência no Sul para 2026.
Ele passou o segundo semestre desta temporada no Alfredo Jaconi e seguia nos planos da equipe, mesmo após o rebaixamento à Série B.