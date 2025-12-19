O aprendiz de turfe Joaquim Pavoski Dapper morreu aos 16 anos nesta quarta-feira (17). A morte cerebral foi decretada clinicamente, segundo informou o Jockey Club Brasileiro.

Acidente que levou à morte ocorreu durante uma prova no Rio de Janeiro. J. Pavoski, como o aprendiz era conhecido, sofreu uma queda com o cavalo em um páreo no Hipódromo da Gávea, no dia 9 de dezembro.

A confirmação da morte veio do Jockey Club Brasileiro. A entidade informou que o exame complementar comprobatório ainda será realizado para a emissão do atestado de óbito.