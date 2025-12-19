A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira (19) o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, que prevê superávit primário de R$ 34,5 bilhões no próximo ano, valor levemente acima da meta fiscal de R$ 34,3 bilhões, equivalente a 0,25% do PIB.

Leia mais: Fazenda de senador é mais cara que orçamento municipal de saúde

Com a aprovação no colegiado, a proposta segue para análise de deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso. A expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta sexta-feira, antes do início do recesso parlamentar.