O senador Weverton (PDT-MA) comprou uma fazenda avaliada em R$ 15 milhões em Matões do Norte, interior do Maranhão, e o valor é superior ao que o município gastou com saúde durante todo o ano de 2024 (R$ 13,8 milhões), segundo dados do Tesouro Nacional obtidos pelo Metrópoles.

Weverton é vice-líder do governo Lula e relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O imóvel rural dispõe de área equivalente a 2 mil campos de futebol, é cortado por um igarapé e conta com um casarão de dois andares. Após a aquisição, o senador mandou construir uma pista de pouso ao lado da propriedade. Embora não tenha aeronaves registradas em seu nome, ele costuma utilizar jatinhos no estado.