O senador Weverton (PDT-MA) comprou uma fazenda avaliada em R$ 15 milhões em Matões do Norte, interior do Maranhão, e o valor é superior ao que o município gastou com saúde durante todo o ano de 2024 (R$ 13,8 milhões), segundo dados do Tesouro Nacional obtidos pelo Metrópoles.
Weverton é vice-líder do governo Lula e relator da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).
O imóvel rural dispõe de área equivalente a 2 mil campos de futebol, é cortado por um igarapé e conta com um casarão de dois andares. Após a aquisição, o senador mandou construir uma pista de pouso ao lado da propriedade. Embora não tenha aeronaves registradas em seu nome, ele costuma utilizar jatinhos no estado.
A escritura obtida pela reportagem do Metrópoles mostra que, em setembro de 2024, o parlamentar comprou parte da área (837 hectares) por R$ 7 milhões, por meio da empresa DJ Agropecuária, ligada a ele. A quitação foi realizada por transferência bancária, e o ITBI pago somou R$ 140 mil. O restante da fazenda será escriturado conforme os pagamentos forem concluídos.
A compra elevou expressivamente o patrimônio de Weverton. Em 2022, quando disputou o governo do Maranhão, ele declarou possuir R$ 4,2 milhões em bens. O valor da fazenda representa 257% acima do total declarado naquela eleição.
A DJ Agropecuária tem capital social de R$ 10 mil e é controlada majoritariamente pela holding familiar do senador. No papel, a empresa é administrada por Rodrigo Martins Correa, contador que também atuou para companhias ligadas a Antonio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, investigado por esquemas de lavagem de dinheiro.
Meses após a compra da fazenda, o senador adquiriu um apartamento de R$ 1,2 milhão no Jardim Paulista, área nobre de São Paulo. O imóvel de 250 m² foi pago em três parcelas. Atualmente, o salário bruto de um senador é de R$ 46,3 mil.
Matões do Norte tem cerca de 18 mil habitantes e é uma das cidades mais pobres do país, com PIB per capita de R$ 5.737. O gasto municipal com saúde em 2024 - R$ 13,8 milhões - ficou abaixo do valor total da nova propriedade do parlamentar.
*Com informações do Metrópoles