A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro informou nesse domingo (14) que exames de ultrassonografia confirmaram a presença de duas hérnias inguinais bilaterais e reforçou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o pedido para a realização de cirurgia. Bolsonaro cumpre pena nas dependências da Polícia Federal, em Brasília, desde 25 de novembro.

Leia mais: Câmara aprova PL de redução de penas que beneficia Bolsonaro

Segundo os advogados, o exame foi realizado pela equipe médica do próprio ex-presidente, após autorização do ministro Alexandre de Moraes, e apontou que o procedimento cirúrgico é a única forma de tratamento definitivo. A defesa sustenta que o quadro tem causado dores e desconforto, agravados por crises recorrentes de soluços.