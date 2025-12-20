O período de festas e início de ano é tradicionalmente marcado por promoções, liquidações relâmpago e ofertas aparentemente imperdíveis. Ao mesmo tempo em que consumidores buscam economizar, criminosos digitais intensificam suas estratégias para explorar a pressa, o volume de compras e o aumento da circulação de dinheiro. A oferta perfeita, muitas vezes, é o primeiro sinal de um crime digital bem estruturado.

Como os golpes se apresentam

As fraudes nesse período assumem diversas formas: sites falsos que imitam grandes varejistas, perfis clonados em redes sociais, anúncios patrocinados fraudulentos e links enviados por WhatsApp ou e-mail. A aparência profissional, aliada a preços muito abaixo do mercado e à sensação de urgência, leva o consumidor a agir sem a devida verificação, facilitando fraudes financeiras e o roubo de dados pessoais.