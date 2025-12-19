Uma agente penal e o filho de quatro anos foram mortos na casa em que moravam na noite desta quinta-feira (18) em Cidade Líder, na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, o suspeito seria o ex-companheiro da mulher e pai da criança. Ele se suicidou na sequência.

Vizinhos perceberam forte cheiro de gás na residência e a Polícia Militar foi chamada, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).