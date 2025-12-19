Nesta sexta-feira (19), a Polícia Civil do Amazonas realizou busca e apreensão na residência da médica Juliana Brasil Santos, investigada pela morte de Benício Xavier, de seis anos, em Manaus, em 23 de novembro. Durante a ação, os agentes recolheram celular, documentos e um carimbo que indicava a especialidade de pediatria, título que, segundo a investigação, a profissional não possui.
Relembre o caso: Menino de 6 anos morre após dose errada de adrenalina
Juliana é suspeita de ter prescrito uma dose incorreta de adrenalina administrada por via intravenosa na criança. O medicamento foi aplicado pela técnica de enfermagem Raiza Bentes, que também é alvo do inquérito. Por decisão judicial, as duas estão afastadas do exercício profissional.
De acordo com o relato da família, Benício deu entrada no hospital com tosse seca e suspeita de laringite. A médica teria indicado lavagem nasal, soro, xarope e três doses de adrenalina na veia. Após a aplicação do remédio conforme a prescrição, o menino não resistiu e morreu no local.
O caso segue sob investigação, e a Justiça já autorizou a realização de perícia no sistema hospitalar para apurar as circunstâncias do atendimento e da prescrição médica.
*Com informações do SBT News