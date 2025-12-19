Nesta sexta-feira (19), a Polícia Civil do Amazonas realizou busca e apreensão na residência da médica Juliana Brasil Santos, investigada pela morte de Benício Xavier, de seis anos, em Manaus, em 23 de novembro. Durante a ação, os agentes recolheram celular, documentos e um carimbo que indicava a especialidade de pediatria, título que, segundo a investigação, a profissional não possui.

Juliana é suspeita de ter prescrito uma dose incorreta de adrenalina administrada por via intravenosa na criança. O medicamento foi aplicado pela técnica de enfermagem Raiza Bentes, que também é alvo do inquérito. Por decisão judicial, as duas estão afastadas do exercício profissional.