O Superior Tribunal Militar (STM) aceitou a representação que solicita a declaração de indignidade e a consequente perda da patente militar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão, divulgada na quinta-feira (18), autoriza a abertura do processo e determina que a Procuradoria-Geral de Justiça Militar se manifeste sobre o caso.

O pedido foi apresentado pela deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) e inclui, além de Bolsonaro, os militares Almir Garnier, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Netto. Todos foram citados na representação em razão de condenações impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.