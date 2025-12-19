A Farma Conde transmite nesta sexta-feira (19), a partir das 19h, a última live do ano em seus canais digitais oficiais, com uma programação especial focada em descontos e condições exclusivas para os consumidores.

A transmissão traz ofertas em produtos de verão, como itens de cuidados com a pele, bem-estar e proteção, além de uma seleção especial de sugestões para presentes de Natal, reunindo praticidade, qualidade e economia em um só lugar.

Entre os destaques estão os produtos de marca própria desenvolvidos pelo laboratório MCG, que integra o grupo Farma Conde. Durante a live, o público poderá aproveitar promoções em protetores solares Summer Vita, repelentes da marca ON e outros itens pensados especialmente para a estação mais quente do ano.

A live será transmitida diretamente do estúdio da Farma Conde, com a apresentação de Leandro Vaz, da TV Record, ao lado de Dimitri Ferreira, diretor da MCG, que vão apresentar os produtos e interagir com o público em tempo real.

A ação reforça o movimento da Farma Conde de ampliar sua atuação no ambiente digital e facilitar a experiência de compra dos clientes, integrando diferentes frentes do negócio e apostando em formatos mais próximos e interativos.

“Estamos atentos às transformações do mercado digital e temos ampliado nossa presença em diferentes plataformas de e-commerce. As lives fazem parte desse caminho”, afirma Claudia Conde, farmacêutica e fundadora da Farma Conde.

A Live da Farma Conde é hoje, sexta-feira, 19 de dezembro, às 19h, nos canais digitais oficiais da empresa, encerrando o calendário de transmissões do ano com ofertas por tempo limitado.

Assista pelo link: https://www.youtube.com/live/FSgKTQIhsHo