A sexta-feira (19) continua com tempo instável em grande parte do país, com chuvas persistentes nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alertas de perigo e perigo potencial para precipitações intensas, influenciadas pela atuação de uma frente fria.

De acordo com o órgão, o volume de chuva pode chegar a 50 milímetros por dia, com ventos acima de 60 km/h, especialmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Apesar do tempo fechado, as temperaturas permanecem elevadas, marcando a transição do fim da primavera para o início do verão, o que favorece temporais acompanhados de rajadas, trovoadas e eventual queda de granizo.

No Norte do país, capitais como Manaus, Belém e Macapá também registram grandes volumes de chuva, com máximas entre 32 °C e 33 °C. Já no Centro-Oeste, a instabilidade atinge estados como Mato Grosso e Goiás, além do Distrito Federal, com previsão de chuvas fortes, raios e ventos que podem alcançar 100 km/h.