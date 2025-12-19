19 de dezembro de 2025
TRANQUILAMENTE

Só de tênis, mulher rasga faixa de loja e vira curiosidade; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução de vídeo/CCTV
A cena chamou atenção pela aparente tranquilidade da mulher.
A cena chamou atenção pela aparente tranquilidade da mulher.

Câmeras de segurança flagraram uma mulher completamente nua, usando apenas tênis, rasgando a faixa promocional de uma loja em Ceilândia, no Distrito Federal, durante a madrugada chuvosa desta quinta-feira (18).

A ação durou poucos segundos e não houve danos relevantes ao comércio. Ela apenas rasgou a faixa, jogou no chão e se afastou. A cena chamou atenção pela aparente tranquilidade da mulher.

Até o momento, não há registro de ocorrência policial, nem informações sobre a identidade da mulher e sua motivação.

