Dois guardas civis metropolitanos entraram sem autorização em um CAPS da zona leste de São Paulo e prenderam um homem negro durante uma atividade terapêutica, após reconhecimento facial do programa Smart Sampa, em 28 de novembro, segundo apurou o Metrópoles.

Algemado diante de outros pacientes, ele foi levado à delegacia, onde se constatou que não havia mandado de prisão contra ele.

O homem retornou à unidade cerca de duas horas depois para continuar o tratamento. Especialistas em saúde mental criticaram a ação, afirmando que abordagens policiais em CAPS comprometem o vínculo terapêutico e a sensação de segurança dos pacientes. A prefeitura diz que as câmeras seguem a Lei Geral de Proteção de Dados e que os alertas passam por validação humana.