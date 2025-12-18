A Prefeitura de Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, vai proibir a prática do naturismo na praia do Pinho. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17) pela prefeita da cidade, Juliana Pavan (PSD). O local é reconhecido como a primeira praia brasileira a adotar a prática do naturismo, ainda na década de 1980.

Pavan afirmou que vai sancionar nesta sexta-feira (19) o novo Plano Diretor aprovado pela Câmara de Vereadores e que não prevê na medida a reserva de praias da cidade para o naturismo. O Plano Diretor atualmente em vigor, de 2006, havia formalizado a prática na praia do Pinho.

Além disso, a prefeita anunciou que fará um decreto para proibir "o naturismo ou qualquer outra prática semelhante" em todas as praias da cidade. Segundo ela, a nova regra atende a um pedido da comunidade local e também da Guarda Municipal e da Polícia Militar.