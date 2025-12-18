A elefanta Kenya morreu nesta terça-feira (16), cinco meses após ter sido transportada do Ecoparque de Mendoza, na Argentina, para o Santuário de Elefantes Brasil, localizado na Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. Sua idade era estimada em 44 anos.

De 2019 a 2025, quatro animais que viviam no santuário faleceram menos de um ano após a transferência ao local, de acordo com informações divulgadas no site da instituição. O santuário é especializado em receber elefantes que passaram décadas em cativeiro.

A elefanta Pupy havia chegado ao santuário em abril, vinda do Ecoparque de Buenos Aires, e morreu em outubro, com cerca de 35 anos. A entidade diz que o Laboratório de Patologia da UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso) ainda não concluiu as autópsias e que a entrega do laudo pode demorar até 90 dias após os óbitos.