Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o ex-jogador do Fluminense Mario Pineida foi assassinado a tiros na última quarta-feira (17), em Guayaquil, no Equador, aos 33 anos.

Pineida foi morto em um açougue no bairro Samanes por dois homens que chegaram disparando. Além do jogador, sua esposa também foi morta, enquanto a mãe do atleta ficou ferida.

O crime aconteceu por volta das 16h no horário local (18h no horário de Brasília). Segundo o jornal El Universo, um suspeito foi detido até o momento.