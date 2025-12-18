Termina nesta sexta-feira (19) o prazo para se inscrever no Enem-USP 2026, modalidade de ingresso na USP que utiliza exclusivamente a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O processo vai até as 12h, no site da Fuvest. A taxa de inscrição é de R$ 11.

Ao todo, são oferecidas 1.500 vagas em diferentes cursos de graduação, em um processo que ocorre de forma independente do vestibular da Fuvest. Desde 2023, a USP não participa do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e passou a adotar um modelo próprio para o ingresso de candidatos via Enem.

Do total de vagas, 684 são destinadas à ampla concorrência, 512 a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e 304 a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Todos os inscritos concorrem automaticamente na ampla concorrência e podem optar também pelas modalidades de ações afirmativas, conforme previsto no edital.