Inscrições para seleção da USP com nota do Enem terminam sexta
Termina nesta sexta-feira (19) o prazo para se inscrever no Enem-USP 2026, modalidade de ingresso na USP que utiliza exclusivamente a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O processo vai até as 12h, no site da Fuvest. A taxa de inscrição é de R$ 11.
Ao todo, são oferecidas 1.500 vagas em diferentes cursos de graduação, em um processo que ocorre de forma independente do vestibular da Fuvest. Desde 2023, a USP não participa do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e passou a adotar um modelo próprio para o ingresso de candidatos via Enem.
Do total de vagas, 684 são destinadas à ampla concorrência, 512 a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e 304 a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Todos os inscritos concorrem automaticamente na ampla concorrência e podem optar também pelas modalidades de ações afirmativas, conforme previsto no edital.
Podem participar do Enem-USP candidatos que tenham concluído ou concluirão o ensino médio em 2025, além de pessoas que já possuem diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, desde que tenham feito o Enem como participantes regulares.
A isenção da taxa de inscrição é concedida a beneficiários do CadÚnico, a candidatos com renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública e a estudantes que obtiveram isenção no vestibular Fuvest 2026.
A classificação dos candidatos será feita pela Fuvest com base nas notas divulgadas pelo Inep, órgão responsável pelo Enem. A pontuação final pode variar conforme o curso escolhido, de acordo com os pesos atribuídos às áreas do exame pelas unidades da USP -em carreiras de exatas, por exemplo, matemática e ciências da natureza costumam ter maior peso.
As listas de convocados serão divulgadas no site da Fuvest a partir de janeiro de 2026. Estão previstas três chamadas regulares e, caso ainda restem vagas, convocações adicionais por meio da lista de espera.
Calendário Enem-USP
- Inscrições: até 19 de dezembro de 2025, às 12h
- Alteração de opções de curso: 20 e 21 de janeiro de 2026
- 1ª chamada: 23 de janeiro de 2026
- 2ª chamada: 3 de fevereiro de 2026
- 3ª chamada: 10 de fevereiro de 2026