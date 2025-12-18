COTIDIANO
Instrutor atira em aluno por acidente na Academia da PC de SP
da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
Um aluno da turma de médicos legistas da Academia da Polícia Civil Doutor Coriolano Nogueira Cobra foi ferido com um tiro acidental durante uma aula, nesta quinta-feira (18), na Cidade Universitária, zona oeste da capital.
O tiro atravessou o aluno. Um outro estudante também ficou ferido. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública não se manifestou.
A vítima foi socorrida. Ainda não há informações do seu quadro de saúde.