Um aluno da turma de médicos legistas da Academia da Polícia Civil Doutor Coriolano Nogueira Cobra foi ferido com um tiro acidental durante uma aula, nesta quinta-feira (18), na Cidade Universitária, zona oeste da capital.

O tiro atravessou o aluno. Um outro estudante também ficou ferido. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública não se manifestou.

A vítima foi socorrida. Ainda não há informações do seu quadro de saúde.