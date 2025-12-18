18 de dezembro de 2025
Instrutor atira em aluno por acidente na Academia da PC de SP

Acadepol/Reprodução
Acidente aconteceu na Academia da Polícia Civil Doutor Coriolano Nogueira Cobra
Um aluno da turma de médicos legistas da Academia da Polícia Civil Doutor Coriolano Nogueira Cobra foi ferido com um tiro acidental durante uma aula, nesta quinta-feira (18), na Cidade Universitária, zona oeste da capital.

O tiro atravessou o aluno. Um outro estudante também ficou ferido. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública não se manifestou.

A vítima foi socorrida. Ainda não há informações do seu quadro de saúde.

