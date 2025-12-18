Um avião particular do piloto da Nascar Greg Biffle caiu durante o pouso nesta quinta-feira (18) no Aeroporto Regional de Statesville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O acidente provocou um incêndio de grandes proporções e deixou várias vítimas fatais, segundo autoridades locais.
A polícia do condado de Iredell confirmou as mortes, mas não informou o número de vítimas. Até a última atualização, também não havia confirmação sobre quantas pessoas estavam a bordo nem se Biffle ou familiares viajavam na aeronave.
O aeroporto informou que o acidente ocorreu por volta das 10h no horário local. Imagens gravadas por testemunhas mostram uma intensa coluna de fumaça após a queda do avião.
Dados de rastreamento indicam que a aeronave retornava ao aeroporto pouco depois da decolagem. As causas do acidente ainda são desconhecidas.
A Administração Federal de Aviação (FAA) informou que o avião era um Cessna C550 e que o caso será investigado pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB), com apoio da própria FAA.
*Com informações da WCNC