Um avião particular do piloto da Nascar Greg Biffle caiu durante o pouso nesta quinta-feira (18) no Aeroporto Regional de Statesville, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O acidente provocou um incêndio de grandes proporções e deixou várias vítimas fatais, segundo autoridades locais.

A polícia do condado de Iredell confirmou as mortes, mas não informou o número de vítimas. Até a última atualização, também não havia confirmação sobre quantas pessoas estavam a bordo nem se Biffle ou familiares viajavam na aeronave.

O aeroporto informou que o acidente ocorreu por volta das 10h no horário local. Imagens gravadas por testemunhas mostram uma intensa coluna de fumaça após a queda do avião.