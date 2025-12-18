A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou um projeto de lei que autoriza o sepultamento de cães e gatos junto aos seus tutores. Texto ainda precisa da sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para virar lei.

O projeto reconhece o vínculo afetivo entre humanos e seus animais de estimação. De autoria do deputado estadual Eduardo Nóbrega (Podemos), a proposta estabelece que a nova lei deverá respeitar as normas sanitárias e ambientais de cada município. As regras para o sepultamento serão definidas pelos serviços funerários municipais.