Uma criança ajudou a impedir a ação de criminosos na casa de um amigo enquanto jogavam online no interior do Paraná.

Durante o jogo, o menino notou que seu amigo estava tendo a casa assaltada. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (12), em Guaíra, no oeste paranaense, quando meninos jogavam Fortnite.

Por meio do áudio da partida, a criança ouviu os criminosos anunciarem o assalto na casa do amigo. No mesmo momento, ele avisou ao pai, que ligou para a Polícia Militar dando detalhes da ocorrência e indicando a região em que a vítima residia, segundo informações da Polícia Civil do Paraná.