A Confederação Brasileira de Surf, agora sob a identidade Surf Brasil, divulgou o calendário oficial de competições para a temporada de 2026. São 11 eventos já confirmados, abrangendo oito estados do Nordeste ao Sul do país, com possibilidade de inclusão de novas etapas ao longo do ano.

A temporada terá início com a abertura do Surf Brasil Pro, marcada para os dias 21 de fevereiro a 1º de março, na Praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante (CE).

Ao todo, serão quatro etapas do Surf Brasil Pro, que definem os títulos brasileiros profissionais e distribuem meio milhão de reais de premiação em cada evento.