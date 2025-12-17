A seleção que se sagrar campeã da Copa do Mundo de 2026 receberá uma premiação pelo título no valor de US$ 50 milhões (R$ 272,5 milhões), o que corresponde a um crescimento de 19% na comparação com os US$ 42 milhões (R$ 230 milhões) que a Argentina recebeu pelo triunfo no Qatar, em 2022.

O vice-campeão receberá US$ 33 milhões (R$ 180 milhões), contra US$ 30 milhões (R$ 164 milhões) na edição passada, alta de 10%.

O terceiro lugar terá direito a US$ 29 milhões (R$ 158 milhões), enquanto o quarto colocado receberá US$ 27 milhões (R$ 147,2 milhões).