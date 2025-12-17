Alegando "luto" pela derrota do Flamengo na Copa Intercontinental, o técnico Filipe Luís evitou cravar a renovação com o clube - apesar de dizer que quer ficar.

"Sobre o futuro, estou ainda com o luto do jogo. Não depende só de mim. Espero que nos próximos dias se arrume", disse o treinador, na coletiva após a derrota nos pênaltis diante do PSG em Doha, no Qatar.

Uma das variáveis para Filipe Luís é o sonho admitido por ele de voltar a trabalhar na Europa. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhece que o Flamengo o deixa feliz.