O Corinthians terá a presença da Gaviões da Fiel na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Vasco, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena.

A autorização foi oficializada em portaria da Federação Paulista de Futebol (FPF) publicada na manhã desta quarta e que atende à recomendação do Ministério Público de São Paulo para suspender, em caráter excepcional, a restrição da torcida apenas para este jogo.

A Portaria FPF nº 224/2025 determina a suspensão temporária da punição que impedia o ingresso dos integrantes dos Gaviões com faixas, bandeiras e demais adereços que os identificam. O documento foi assinado po vice-presidente da entidade Mauro Silva.