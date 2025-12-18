A funcionária de uma empresa em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, será indenizada por ter sido exposta numa votação interna considerada humilhante. Ela foi eleita “Rainha do Absenteísmo” em uma brincadeira organizada pela própria coordenação da firma, o que levou o caso à Justiça do Trabalho.

A votação foi feita em dezembro de 2024, via formulário on-line compartilhado entre os funcionários. Entre as categorias estavam títulos pejorativos como “maior puxa-saco” e “maior andarilho do ano”, além de outras classificações. O resultado foi exibido num telão, com a foto da funcionária, sem que ela tivesse autorizado a participação ou estivesse presente no momento da divulgação.

Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais entendeu que a empresa cometeu falta grave ao submeter a empregada a constrangimento público. A Justiça reconheceu a rescisão indireta do contrato e fixou indenização de R$ 5 mil por danos morais.