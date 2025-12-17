O Paris Saint-Germain levou a melhor sobre o Flamengo na decisão da Copa Intercontinental, disputada na noite de quarta-feira (17) do Qatar. No estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, nos arredores de Doha, a equipe dirigida por Luis Enrique superou a comandada por Filipe Luís apenas nos pênaltis, por 2 a 1, após empate por 1 a 1.

O campeão sul-americano teve sucesso na tentativa de equilibrar o duelo com o campeão europeu. O PSG saiu na frente no primeiro tempo, com Kvaratskhelia, e o empate veio na etapa final, em pênalti cobrado por Jorginho. A igualdade no marcador persistiu até o término do tempo extra, e a definição foi nos tiros da marca penal.

O clube de Paris foi mais feliz e se tornou o primeiro francês campeão mundial de futebol. A equipe havia ficado com o vice-campeonato na Copa do Mundo de Clubes, torneio quadrienal inaugurado neste ano, com triunfo do Chelsea. Na Copa Intercontinental -o velho e anual Mundial de Clubes, cujo nome foi alterado para evitar confusão entre as competições-, alcançou o objetivo.