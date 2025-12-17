Um homem foi preso em flagrante no condomínio da atriz Isis Valverde, no Joá, Zona Sudoeste do Rio, acusado de persegui-la há mais de 20 anos. A prisão foi efetuada na noite de terça-feira (16) pela Delegacia Antissequestro (DAS), após mais uma tentativa insistente de contato direto com a artista.
Segundo a polícia, o suspeito é o gaúcho Cristiano Rodrigues Kellermann, que chegou a se deslocar até o Rio de Janeiro com o objetivo de se aproximar da atriz. Ele se hospedou em hotel, utilizou carro por aplicativo e foi detido dentro do condomínio em Isis mora. Cristiano vai responder pelo crime de perseguição.
As investigações apontam que ele contratou um detetive particular para levantar informações pessoais da atriz, como endereço e telefone. Em depoimento, Kellermann admitiu acompanhar Isis Valverde há mais de duas décadas, afirmou estar “apaixonado” e relatou diversas tentativas de aproximação ao longo dos anos, inclusive em ambientes profissionais.
Após a prisão, a atriz se manifestou e agradeceu a atuação da polícia, destacando a “rápida intervenção” das autoridades no caso.
*Com informações do G1