Um homem foi preso em flagrante no condomínio da atriz Isis Valverde, no Joá, Zona Sudoeste do Rio, acusado de persegui-la há mais de 20 anos. A prisão foi efetuada na noite de terça-feira (16) pela Delegacia Antissequestro (DAS), após mais uma tentativa insistente de contato direto com a artista.

Segundo a polícia, o suspeito é o gaúcho Cristiano Rodrigues Kellermann, que chegou a se deslocar até o Rio de Janeiro com o objetivo de se aproximar da atriz. Ele se hospedou em hotel, utilizou carro por aplicativo e foi detido dentro do condomínio em Isis mora. Cristiano vai responder pelo crime de perseguição.