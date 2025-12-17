A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (17) o PL da Dosimetria, que altera critérios de cálculo e progressão de penas para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a decisão, o projeto pode ser votado ainda hoje pelo plenário da Casa.

O texto passou por 17 votos a 7 e já estava na pauta do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O relator, senador Esperidião Amin (PP-SC), adotou uma manobra regimental para modificar o alcance da proposta e evitar que ela retornasse à Câmara dos Deputados. Se o plenário confirmar o parecer da CCJ, o projeto segue diretamente para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).