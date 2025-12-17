17 de dezembro de 2025
CONDENADO

Ex-funcionário de faculdade de medicina vendia partes de corpos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/WCVB
Homem admitiu que traficou órgãos, cérebros, pele, mãos, rostos e cabeças dissecadas entre 2018 e 2020.
Homem admitiu que traficou órgãos, cérebros, pele, mãos, rostos e cabeças dissecadas entre 2018 e 2020.

O ex-gerente do necrotério da Faculdade de Medicina de Harvard, Cedric Lodge, foi condenado a oito anos de prisão por roubar e vender partes de corpos doados para pesquisa científica nos Estados Unidos.

Leia mais: Funcionária de necrotério vendia partes de corpos pela internet

Segundo o Departamento de Justiça, Lodge, de 58 anos, admitiu que traficou órgãos, cérebros, pele, mãos, rostos e cabeças dissecadas entre 2018 e 2020. Ele retirava os restos mortais sem autorização da universidade, dos doadores ou das famílias e os enviava a compradores em outros estados.

A esposa dele, Denise Lodge, de 65 anos, também participou do esquema e foi condenada a um ano de prisão. Parte do material humano foi revendida com lucro, de acordo com as investigações. Cedric Lodge foi demitido de Harvard em 2023.

*Com informações do CBS/AFP

