O ex-gerente do necrotério da Faculdade de Medicina de Harvard, Cedric Lodge, foi condenado a oito anos de prisão por roubar e vender partes de corpos doados para pesquisa científica nos Estados Unidos.
Segundo o Departamento de Justiça, Lodge, de 58 anos, admitiu que traficou órgãos, cérebros, pele, mãos, rostos e cabeças dissecadas entre 2018 e 2020. Ele retirava os restos mortais sem autorização da universidade, dos doadores ou das famílias e os enviava a compradores em outros estados.
A esposa dele, Denise Lodge, de 65 anos, também participou do esquema e foi condenada a um ano de prisão. Parte do material humano foi revendida com lucro, de acordo com as investigações. Cedric Lodge foi demitido de Harvard em 2023.
*Com informações do CBS/AFP