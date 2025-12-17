O ex-gerente do necrotério da Faculdade de Medicina de Harvard, Cedric Lodge, foi condenado a oito anos de prisão por roubar e vender partes de corpos doados para pesquisa científica nos Estados Unidos.

Segundo o Departamento de Justiça, Lodge, de 58 anos, admitiu que traficou órgãos, cérebros, pele, mãos, rostos e cabeças dissecadas entre 2018 e 2020. Ele retirava os restos mortais sem autorização da universidade, dos doadores ou das famílias e os enviava a compradores em outros estados.