Em sua fala de abertura, o petista afirmou que seus ministros precisarão decidir de qual lado estarão, quando se afastarem para pleitear cargos nas eleições do ano que vem.

O presidente Lula (PT) realiza na manhã desta quarta-feira (17) sua última reunião ministerial do ano, num encontro em que, segundo auxiliares, o petista deve fazer uma cobrança aos presentes por comprometimento com o projeto eleitoral de 2026.

"Ano que vem é o ano em que a gente tem a oportunidade, não só porque estaremos em disputa, mas porque cada ministro, cada partido que vocês participam vai ter que estar no processo eleitoral e vai ter que se definir de que lado tá. Será inexorável as pessoas definirem o discurso que vão fazer. Eles vão ter que defender aquilo que ele acha que pode elegê-lo", disse.

"Importante que a gente tenha noção que nós precisamos fazer com que o povo saiba o que aconteceu nesse país. Eu tenho a impressão que o povo ainda não sabe. Eu tenho impressão que nós ainda não conseguimos a narrativa correta para fazer com que o povo saiba."

O presidente iniciou o discurso abordando as eleições de 2026. Ele disse reconhecer o desejo de seus auxiliares de disputar o pleito e pediu: "Aquele que tiver que se afastar [da Esplanada], por favor, ganhe o cargo que disputar".