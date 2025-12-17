A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (16) uma mulher suspeita de sequestrar uma bebê de oito meses e atacar a mãe da criança, Rosimere da Hora, 40, moradora do Morro da Providência, na região central do Rio de Janeiro. A bebê, Maria Cecília, foi resgatada em segurança no município de Cataguases, em Minas Gerais, com apoio da polícia mineira.

Ana Paula da Costa, 29, foi localizada ainda com a criança e presa em flagrante. Ela poderá responder por sequestro, tentativa de homicídio e abandono de incapaz, segundo a polícia.