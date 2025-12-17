O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, amanheceu movimentado nesta quarta-feira (17) após o cancelamento de voos na véspera por causa das chuvas, o que provocou atrasos, filas e longas esperas para passageiros.

Na terça-feira (16), seis voos foram cancelados, segundo a concessionária Aena. O impacto foi sentido principalmente por viajantes que relataram ter passado mais de 12 horas no terminal tentando embarcar, alguns deles durante a madrugada.