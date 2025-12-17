17 de dezembro de 2025
MANHÃ DE CAOS

Congonhas lota após cancelamentos de voos por mau tempo

Reprodução de vídeo/SBT News
O impacto foi sentido principalmente por viajantes que relataram ter passado mais de 12 horas no terminal.
O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, amanheceu movimentado nesta quarta-feira (17) após o cancelamento de voos na véspera por causa das chuvas, o que provocou atrasos, filas e longas esperas para passageiros.

Leia mais: Defesa Civil alerta para temporais em SP a partir desta terça

Na terça-feira (16), seis voos foram cancelados, segundo a concessionária Aena. O impacto foi sentido principalmente por viajantes que relataram ter passado mais de 12 horas no terminal tentando embarcar, alguns deles durante a madrugada.

Apesar dos transtornos do dia anterior, a Aena informou que, até as 7h desta quarta, o aeroporto operava normalmente, sem registro de voos cancelados ou atrasados, e com todos os serviços em funcionamento.

Passageiros ouvidos pelo SBT relataram falhas na comunicação das companhias aéreas, com avisos de cancelamento feitos durante a noite e remarcações para datas e horários distantes. Houve ainda queixas sobre falta de assistência básica, como fornecimento de água, alimentação e hospedagem, além de tensão nos balcões de atendimento.

A Latam afirmou que os voos previstos para terça foram reagendados para a manhã desta quarta em razão do mau tempo, destacando que a situação foge ao controle da empresa e que a assistência aos passageiros impactados foi oferecida.

A concessionária recomenda que passageiros confirmem o status de seus voos diretamente com as companhias antes de seguir para o aeroporto, especialmente em períodos de instabilidade climática e maior fluxo, como o fim do ano.

*Com informações do SBT News

